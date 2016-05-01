Лом черных металлов в Челябинске

Отличить лом чёрного металла от легированного металлолома можно по функциям, которые выполняла конструкция или деталь в быту. Металлопрокат обычных конструкций, кузова автомобилей, бытовые приборы – это примеры такого вида лома. Иногда он покрыт слоем ржавчины. Такой лом также хорошо притягивает магнит.

Сорта черного металлолома

Fe ГОСТ 2787-75 распределяет вторичные чёрные металлы по категориям, видам. классам: негабаритный лом, брикеты, пакеты, стальные канаты, стальная стружка. Чтобы выгодно сдать металлолом, по лучшей цене, следует следить за сортом. В частности не допускается среди черного металлолома лома легированных сталей, не разобранных крупногабаритных конструкций, огневзрывоопасных и радиоактивных материалов. Оптимально, если вторичные чёрный лом предлагаются к приёмке партиями металла одного вида.

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